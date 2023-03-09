В Воронежской области увеличилась погрузка зерна и огнеупоров

Юго-Восточная железная дорога (ЮВЖД, филиал РЖД; управляет железными дорогами в Воронежской, Белгородской, Волгоградской, Ростовской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Липецкой, Саратовской, Пензенской областях) объявила о росте погрузки в феврале на территории Воронежской области. По данным пресс-службы компании, за прошедший месяц на станциях региона было погружено около 1 млн т грузов. Это на 2,7% больше, чем в феврале 2022-го.

Самый большой рост показала погрузка огнеупоров (8,4 тыс. т, почти в пять раз больше аналогичного периода 2022-го), зерна (84,4 тыс. т, более чем вдвое больше февраля прошлого года), нефти и нефтепродуктов (8,7 тыс. т, рост в 1,5 раза), а также муки и продуктов перемола (в 1,4 раза больше февраля 2022-го — 3,7 тыс. т). Также на 22,8% увеличилась погрузка химических и минеральных удобрений — до 133,8 тыс. тонн и других товаров.

Мария Старикова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте