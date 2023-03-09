В здание Пермской художественной галереи врезался угнанный автомобиль

Житель Перми, угнавший автомобиль и пытавшийся скрыться от полиции, врезался в крыльцо Пермской художественной галереи. Об этом сообщает пресс-служба краевого главка МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю

Сегодня в половине четвертого утра житель Свердловского района Перми сообщил в полицию об угоне своего автомобиля ГАЗ-3110. Через некоторое время экипаж ДПС заметил угнанный автомобиль, водитель которого на большой скорости попытался скрыться. Преследуемый полицией, водитель угнанного автомобиля не справился с управлением, врезался в ступени здания Пермской художественной галереи и был задержан.

Как установили полицейские, за рулем находился ранее судимый 19-летний житель Пермского района, он доставлен в отдел полиции. В настоящее время решается вопрос о привлечении его к уголовной ответственности. Кроме того, в отношении нарушителя составлены административные материалы за управление транспортным средством лицом, не имеющим права на управление, и отказ водителя от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.