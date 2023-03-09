Exxonmobil нарастит поставки газа из США в Европу через СПГ-терминал GoldenPass

Вице-президент компании Exxon Mobil Питер Кларк заявил, что поиск возможных альтернатив российскому газу будет представлять собой «сложную задачу» для стран Европы. Он сообщил, что заместить поставки российского газа поможет новый СПГ-терминал GoldenPass, через который ExxonMobil будет поставлять газ из США.

«Да, безусловно»,— ответил Питер Кларк на вопрос, на вопрос о том, планирует ли Exxon Mobil активизировать усилия по экспорту газа в Европу. «Это именно то, чем мы занимаемся --обеспечение новых поставок. В США у нас есть СПГ-терминал GoldenPass, который мы начнем эксплуатировать в 2024 году»,— сказал вице-президент Exxon Mobil на полях проходящей в Хьюстоне международной энергетической конференции CERAWeek (цитата по «Прайму»).

Терминал GoldenPass — совместный проект Qatar Energy (70%) и ExxonMobil (30%), его строительство началось в 2019 году. Это один из крупнейших СПГ-объектов в мире, общая мощность которого превышает 18 млн тонн СПГ в год. В апреле 2022 года Минэнерго США одобрило расширение совместного предприятия Golden Pass. Через этот терминал QatarEnergy будет поставлять сырье в том числе в Германию.

Кроме того, США планируют увеличить поставки газа в Европу через терминал Magnolia LNG, принадлежащий Glenfarne Group LLC. Его запустят в 2026 году. Два проекта позволят США увеличить экспорт СПГ на 14,16 млн куб. м. в сутки.

Анастасия Ларина