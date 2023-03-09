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В Копейске суд взыскал с компании 1,8 млн рублей в пользу работника, ставшего инвалидом

Копейский городской суд взыскал со строительной компании «Апекс групп» 1,8 млн руб. компенсации морального вреда в пользу работника, получившего тяжелую травму на производстве. Решение вступило в законную силу, сообщает прокуратура Челябинской области.

Несчастный случай произошел в декабре 2021 года во время строительства сети напорной канализации. Произошло обрушение стенки котлована, в результате землей засыпало подсобного рабочего. 18-летний работник получил закрытые переломы костей таза и бедренной кости, а также тупую травму живота. Более полугода он находился в больнице и стал инвалидом.

В ходе проверки сотрудники надзорных ведомств установили, что основными причинами несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства работ. В частности, не была определена безопасная крутизна незакрепленных откосов котлована с учетом нагрузки от строительных машин и грунта. Грубой неосторожности со стороны рабочего не выявили.

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