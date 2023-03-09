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Число вакансий для удаленной работы на «Авито» в Челябинске выросло на 89%

В феврале на «Авито Работе» в Челябинске было опубликовано на 89% больше вакансий для удаленной работы, чем в аналогичном периоде прошлого года. Активность соискателей при этом выросла на 41%, сообщают эксперты портала объявлений.

Больше всего откликов на удаленную работу в Челябинске зафиксировано в сферах «IT, интернет, телеком» и маркетинга, рекламы и PR — по 32%. Востребованным среди соискателей оказался сегмент банковских услуг и инвестиций (22%).

В целом по России среди предложений об удаленной работе больше всего откликов поступило на вакансию страхового агента (18%), а также в группе профессий «Бухгалтерия, финансы» (17%). За год на 79% вырос интерес соискателей к дистанционному формату в сфере фитнеса и салонов красоты.

«Если в начале пандемии удалённая работа казалась чем-то необычным, то сейчас она стала нормой. Работодатели оценили преимущества удаленки – возможность оптимизировать затраты, привлечь квалифицированных специалистов из других регионов страны, создать распределенную команду. Драйвером для развития дистанционного формата также стала повсеместная цифровизация», — отмечает управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель.

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