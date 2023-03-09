Красноярские депутаты будут добиваться отсрочки действия закона о побочных продуктах животноводства

Депутаты законодательного собрания Красноярского края подготовят обращения в федеральные органы власти с предложением отложить на год введение в действие закона о побочных продуктах животноводства (ППЖ). Соответствующее решение принял комитет регионального парламента по делам села и агропромышленной политике.

Федеральный закон «О побочных продуктах животноводства и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» вступил в силу 1 марта 2023 года. Согласно документу, животноводческие предприятия должны наладить учет навоза, подстилок, стоков, и решить, как они будут их оформлять: в качестве ППЖ или отходов. Закон, в частности, предполагает создание специализированных площадок для хранения ППЖ и ряд других затрат со стороны предприятий. В феврале 2023 года Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о штрафах за несоблюдение требований при хранении, транспортировке, обработке, переработке, реализации навоза и помета. Максимальный штраф, налагаемый на компании за повторное правонарушение, может достигать 450 тыс. руб.

«Сельхозпредприятиям придется искать дополнительные финансовые средства на оборудование специальных площадок для ППЖ, на анализы отходов и т. д. Такие возможности есть далеко не у всех сельхозпроизводителей. Приведу пример. На новом свинокомплексе, построенном под Красноярском около пяти лет назад, необходимо выделить порядка 400 млн руб. дополнительно, чтобы выполнить требования этого закона»,– сообщил на заседании комитета его председатель Владислав Зырянов.

По данным пресс-службы заксобрания, министерству сельского хозяйства края предложено за месяц проанализировать ситуацию и «дать информацию об особенностях Красноярского края, затрудняющих реализацию закона».

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Валерий Лавский