РБК: экс-глава «Аэрофлота» Полубояринов перешел в «Ростех»

Бывший гендиректор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов перешел на работу в «Ростех», сообщает РБК со ссылкой на источники. По словам одного из них, господин Полубояринов пришел работать в госкорпорацию в январе 2023 года.

«Он занимает высокую управленческую должность и будет заниматься вопросами финансового обеспечения деятельности всей группы компаний, входящих в «Ростех»,— утверждает собеседник издания.

Неназванный источник РБК в одной из «дочек» «Ростеха» заявил, что бывший топ-менеджер стал советником главы «Ростеха» Сергея Чемезова. В пресс-службе «Ростеха» никак не прокомментировали эту информацию.

Глава Минтранса Виталий Савельев в марте 2022 года сообщил, что Михаил Полубояринов, возглавлявший «Аэрофлот» с ноября 2020 года, покинул должности и ушел на «пост замдиректора» в другой компании. Ее название он не раскрыл. Министр утверждал, что господин Полубояринов не смог работать «в стрессовых условиях». В апреле гендиректором «Аэрофлота» был утвержден Сергей Александровский.

Лаура Кеффер