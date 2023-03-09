Ребенка в Удмуртии вовремя не признали инвалидом из-за сбоя в цифровой системе

В Удмуртии ребенка вовремя не признали инвалидом из-за сбоя в системе, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. В частности, организация направила документы ребенка через единую цифровую платформу «Медицинские информационные системы» в главное бюро медико-социальной экспертизы по региону.

Однако в программе из-за сбоя документы не поступили, в результате чего право ребенка на своевременное установление инвалидности оказалось нарушено.

Министру здравоохранения Удмуртии направили информацию об инциденте. Пропущенный срок признали уважительным и зачли в общий срок установления инвалидности. Ребенку установили категорию до 18 лет.