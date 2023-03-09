Командир взвода из Свердловской области погиб в ходе спецоперации на Украине

В ходе специальной военной операции на Украине 21 февраля погиб уроженец села Позариха (Свердловская область) Кирилл Кривошеев, сообщили в пресс-службе Позахиринской сельской администрации. Прощание с ним состоится 10 марта в 12:00 на Аллее славы.

В администрации Каменска-Уральского изданию ЕАН сообщили, что старший лейтенант Кирилл Кривошеев был командиром ракетно-артиллерийского взвода №72 отдельной мотострелковой бригады. Погиб уралец при выполнении боевой задачи.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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