В развлекательном комплексе «Мегаполис» в Челябинске произошел крупный пожар

В Челябинске произошел крупный пожар в культурно-развлекательном комплексе «Мегаполис». Из здания эвакуировались 60 человек, сообщает ГУ МЧС России по Челябинской области.

Сообщение о возгорании в здании комплекса на Свердловском проспекте поступило около 3 часов ночи 9 марта. Прибывшие пожарные обнаружили, что горит строительный мусор на крыше. Возгорание удалось локализовать на площади 150 кв. м, не допустив распространения огня внутрь здания. До прибытия пожарных 60 человек эвакуировались из комплекса. Пострадавших нет. Причины пожара устанавливается, на месте работает испытательная пожарная лаборатория.