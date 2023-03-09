Троих сотрудников Иркутского госуниверситета подозревают в получении взяток от студентов

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении троих сотрудников Иркутского госуниверситета, которые подозреваются в коррупции. Об этом рассказали в региональном управлении следственного ведомства.

Согласно версии следствия, в 2021 году организованная группа, в которую входили заведующая заочным отделением одного из подразделений и два специалиста учебно-методической работы, получала взятки за ликвидацию академической задолженности у студентов без фактической сдачи экзаменов и зачетов.

По материалам, поступившим из отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД «Иркутское», следователи возбудили уголовное дело о взяточничестве (ч. 5 ст. 290 УК РФ). По месту жительства и работы подозреваемых следователи провели обыски и выемку документов.

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Илья Николаев