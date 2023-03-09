В Омске оштрафованы участники картеля на 634 млн рублей

УФАС в Омской области оштрафовало участников картеля по закупке медоборудования. Сумма штрафа составила 18 млн руб., сообщает ведомство.

В 2020 году участники антиконкурентных соглашений заключили госконтракты на 634 млн руб. «Должностные лица министерства здравоохранения Омской области давали указания Дирекции по обслуживанию государственной системы здравоохранения региона заключить контракты с конкретным поставщиком», - сообщили в УФАС. В числе таких поставщиков медоборудования ведомство называет ООО «УникХелз», ООО «Линкос МК», ООО «НикМед» и ООО «НьюМедТех».

Контракты были заключены с нарушениями, цены на закупки были завышены, а обоснование начальной цены на было проведено в установленном порядке. «Действия сторон, заключивших соглашение, привели к ограничению конкуренции», - сделало вывод антимонопольное ведомство.

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Оксана Павлова