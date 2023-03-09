В Перми при реконструкции трамвайных путей могут пострадать памятники архитектуры

Грядущая реконструкция трамвайных путей в Перми может негативно отразиться на нескольких объектах культурного наследия, расположенных возле путей, говорится в акте госэкспертизы, опубликованном на сайте краевой инспекции по охранен объектов культурного наследия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Речь идет о «Театре драматическом» (ул. Ленина, 53), «Церкви Вознесенской» (ул. Екатерининская, 170), «Областной библиотеке им. А. М. Горького» (ул. Ленина, 70) и «Здании клиники инфекционных болезней, где работал Г. В. Флейшер» (ул. Пушкина, 96). Работы будут также вестись на путях возле памятника «Монумент “Героям фронта и тыла”» на эспланаде. Чтобы избежать негативного воздействия на исторические сооружения, Пермский краевой научно-производственный центр по охране памятников по заказу ООО «Электротранспорт» разработал раздел проектной документации по сохранению объектов культурного наследия.

В частности, при проведении работ на путях подрядчикам надо ограничить применение средств, создающих динамическое, ударное или ударно-вибрационное воздействие на здания. Разбирать асфальтобетонное покрытие в границах зон охраны объектов культурного наследия можно только методом фрезерования. До начала работ нужно организовать срочный режим мониторинга техсостояния несущих конструкций памятников архитектуры. Если в конструкциях зданий обнаружат деформации или изменения, строительные работы надо остановить и оповестить об этом специализированный орган охраны памятников. В списке есть и другие требования к реконструкции путей. Как указано в выводе раздела проектной документации, при выполнении всех мероприятий реконструкция путей не окажет негативного влияния на объекты культурного наследия.

Напомним, в Перми модернизируют систему электротранспорта. В городе обновят 35 км трамвайных путей, закупят 44 новых трамвая, реконструируют трамвайное депо «Балатово». Модернизацией системы займется «Мовиста Регионы Пермь», с этой компанией пермские власти заключили концессионное соглашение. Реконструкция трамвайной сети включает капремонт путей, обновление контактной сети, тяговых подстанций и остановочных пунктов. Как указано в документации, участок проектирования «Ул. Борчанинова от узла ул. Петропавловской до узла ул. Пушкина» частично расположен в границах зон охраны объектов культурного наследия.