Древности с приправами

Археологи обнаружили «уникальный» тайник хорошо сохранившихся специй — от нитей шафрана до перца и имбиря — на обломках королевского корабля, затонувшего у берегов Швеции более 500 лет назад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Исследователь Брендан Фоули держит банку с консервированным в воде шафраном. Дания, 2023 год

Фото: Tom Little, Reuters Исследователь Брендан Фоули держит банку с консервированным в воде шафраном. Дания, 2023 год

Фото: Tom Little, Reuters

Останки корабля «Стервятник», принадлежавшего королю Дании и Норвегии Иоганну из династии Ольденбургов, лежат у побережья Роннебю с 1495 года. Ученые считают, что на корабле возник пожар, после чего он затонул, в то время как сам Иоганн находился на берегу, где участвовал во встрече со шведами, чьим королем он впоследствии стал.

Иоганн для русской истории интересен тем, что стал первым правителем Дании, установившим отношения с Россией. Он также боролся с влиянием ганзейских купцов на Балтике, чем дополнительно заслужил хорошую репутацию в Московии. С его времен началось сотрудничество Дании и России в борьбе против Швеции.

«Стервятник» был в очередной раз обнаружен дайверами в 1960-х годах, с тех пор археологическое исследование его останков проводилось нерегулярно. Предыдущие подводные экспедиции поднимали крупные детали корабля — носовую фигуру, мачты и т. п. Нынешние работы (ими руководит Брендан Фоули из Лундского университета) — более тщательные, и водолазной команде удалось выкопать из ила сундучок с драгоценными пряностями. Специи прекрасно сохранились, хотя им более 500 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Исследователи Микаэль Ларссон и Брендан Фоули в лаборатории Лундского университета изучают образцы шафрана. Швеция, 2023 год Фото: Reuters / Tom Little REFILE - CORRECTING COUNTRY сследователь Микаэль Ларссон исследует образцы шафрана. Швеция, 2023 год Фото: Reuters / Tom Little REFILE - CORRECTING COUNTRY Следующая фотография 1 / 2 Исследователи Микаэль Ларссон и Брендан Фоули в лаборатории Лундского университета изучают образцы шафрана. Швеция, 2023 год Фото: Reuters / Tom Little REFILE - CORRECTING COUNTRY сследователь Микаэль Ларссон исследует образцы шафрана. Швеция, 2023 год Фото: Reuters / Tom Little REFILE - CORRECTING COUNTRY

«Балтика — странное море, в нем низкий уровень кислорода, низкая температура, низкая соленость, так что многие органические вещества хорошо сохраняются, на наше счастье,— комментирует ход работы Фоули.— Но найти пряности в таком прекрасном состоянии — редчайший случай».

500 лет назад специи были недоступны не только простым людям, но даже богатым. Они были символом высокого статуса. Только очень обеспеченные и родовитые люди могли позволить себе гвоздику, корицу или особенно шафран. Пряности доставлялись из-за пределов Европы. Вероятно, Иоганн предполагал одаривать кого-то импортными ценностями, но они достались археологам.

Исследователь из Лундского университета Микаэль Ларссон сообщил, что, по его данным, это первая археологическая находка шафрана в таком прекрасном состоянии.

По материалам.

Ольга Грибова