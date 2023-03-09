«Группа Т1» взялась за старое

Один из крупнейших российских IT-интеграторов «Группа Т1» реструктурирует долги, доставшиеся ей от прежних владельцев — братьев Ананьевых. Компания, в частности, получила 100% в ООО «Агора Ресорсез», которому была должна 2,2 млрд руб. В самой «Группе Т1» подробности сделки не комментируют. Юристы предполагают, что холдинг уменьшает долги перед выходом на IPO.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Т1 Консалтинг Фото: Т1 Консалтинг

ООО Т1 (головная структура «Группы Т1») 9 февраля стало владельцем 100% ООО «Агора Ресорсез», обнаружил “Ъ” в базе «СПАРК-Интерфакс». До сделки компания через «Агора Холдинг» принадлежала в равных долях Максиму Мальеву и Игорю Омельченко. По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Агора Ресорсез» учреждено в 2016 году с основным видом деятельности «предоставление финансовых услуг». Выручка по итогам 2021 года составила 237 млн руб. при чистой прибыли 32,9 млн руб.

«Агора Ресорсез» связана со структурами Т1 еще с тех времен, когда та называлась «Техносервом», принадлежала Алексею и Дмитрию Ананьевым и находилась в предбанкротном состоянии. «Техносерв» был основан братьями Ананьевыми в 1992 году. В январе 2018 года они поделили активы, «Техносерв» получил Алексей Ананьев. Он продал 40% акций компании ВТБ, а затем заложил там же еще 49,99%. В декабре 2018 года господин Ананьев был отстранен от управления, а в апреле 2021 года ВТБ изменил название холдинга на «Группа Т1».

Из картотеки дел арбитражного суда следует, что в феврале 2018 года ООО «Сибэнергомаш» подало иск о признании банкротом ООО «Техносерв АС» (тогда компания принадлежала господам Ананьевым, а сейчас входит в Т1). Сумма иска превысила 2,2 млрд руб. Но «Сибэнергомаш» стал кредитором «Техносерв АС» не напрямую, а через многоступенчатую переуступку прав требований от банка «Глобэкс» (в 2018 году прекратил существование, а в 2020 году экс-президент «Глобэкса» Виталий Вавилин был осужден за выдачу заведомо невозвратных кредитов компаниям «Техносерв АС» и «Техносерв Менеджмент»). В августе 2018 года арбитражный суд ввел в «Техносерв АС» процедуру наблюдения.

Но в октябре 2019 года «Агора Ресорсез» приобрела у «Сибэнергомаша» права требования к должнику, стала процессуальным правопреемником по делу, а затем отказалась от требований к «Техносерв АС». Дело о банкротстве было прекращено. Таким образом, Т1 фактически приобрела компанию, которой должна 2,2 млрд руб. В Т1 не раскрывают подробностей и целей сделки, отмечая лишь, что «нацелены на реструктуризацию задолженности». По итогам 2022 года выручка Т1 превысила 150 млрд руб., говорил в интервью “Ъ” 16 февраля гендиректор холдинга Игорь Калганов. Тогда же он отмечал, что компания рассматривает возможность выйти на IPO в 2024 году.

Обычно покупка кредитора и его отказ от требований составляют часть плана реструктуризации долга, говорит глава практики корпоративного права и банкротства Versus.legal Олег Ганюшин. При этом Т1 сейчас на 100% владеет и кредитором, и должником, то есть они входят в одну группу компаний и долг какое-то время может просто не взыскиваться, отмечает адвокат Ulezko.Legal Александра Улезко: «Это отношения внутри группы, в которые не могут вмешиваться внешние кредиторы, пока нет угрозы банкротства какой-либо из компаний».

По словам Олега Ганюшина, возможны два варианта развития событий: «Инвестор купил требование, заменил кредитора и имеет невидимые третьим лицам договоренности о возврате денег с должником, то есть реструктуризация совершена, но долг по факту не возвращен. Либо состоялась не только формальная реструктуризация, но и фактическое погашение долга». В любом случае, уточняет господин Ганюшин, списание долга означает возникновение дохода в этой сумме для «Техносерв АС» и влечет необходимость исчислить и уплатить налог на доход. «Как правило, участники рынка склонны подобные последствия откладывать, но при планируемом IPO внутригрупповое прощение долга может быть интересно: размер обязательств в балансе снизится, а показатель дохода возрастет»,— поясняет Олег Ганюшин.

Управляющий партнер Pro'SPECT Олег Бычков говорит, что, если кредитор теперь принадлежит Т1, долг может иначе отражаться в финансовой отчетности, нежели перед внешним кредитором. В дальнейшем Т1 может его уменьшить, простить и так далее — это положительно скажется на отчетности, уточняет господин Бычков: «В разрезе потенциального IPO — чем меньше долг компании, тем выше ее привлекательность для инвесторов».

Никита Королев, Анна Занина