Жители Липецка получили посылки с угрозами и похожими на боеприпасы предметами

В минувшие сутки с 7 по 8 марта спецслужбы несколько раз выезжали к жителям Липецка, получившим посылки, в которых находились записки с угрозами и предметы, похожими на боеприпасы. Об этом сообщили в облправительстве.

По данным властей, «во всех случаях» липчанам доставлялись курьерские отправления от неизвестного адресата. При этом все обследованные спецслужбами предметы не содержали взрывчатых веществ.

Спецслужбы просят липчан быть бдительными, подчеркнули в облправительстве. Там напомнили о правилах поведения при получении или обнаружении неизвестных предметов.

Не следует принимать посылки от неизвестных отправителей.

При обнаружении на улице, в транспорте, в учреждениях или в подъездах подозрительных предметов ни в коем случае не прикасаться к ним.

Не пользоваться вблизи таких предметов техническими приборами и телефонами сотовой связи.

При обнаружении таких предметов и посылок необходимо оперативно сообщить в службу 112 и полицию.

Александр Прытков

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