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Коммерсантъ FM
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Бизнес об авансах по госконтрактам

Как отмечает глава комиссии по проектному финансированию Общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов, в 2022 году застройщики «оценили» обязательное повышенное авансирование, позволяющее иметь оборотные средства, не обращаясь за дорогими кредитами.

Гендиректор АО «Югинвестпроект» Илья Пономарев отмечает, что эта мера «не является кардинальным решением — должна быть оптимизирована сама система государственной контрактации, но в условиях сжатых сроков и масштабных задач может рассматриваться как эффективное, хоть и локальное решение». Однако, полагает он, при добросовестном исполнении контракта размер авансового платежа должен быть обусловлен не формальным лимитом, а реальной необходимостью. Кроме того, существенным фактором является вопрос необходимости гарантийного обеспечения аванса и учета стоимости этих гарантий в стоимости контракта. По мнению же господина Гарипова, с точки зрения ритмичной организации процесса строительства «аванс в размере до 50%, пожалуй, предпочтительнее авансирования до 90%, так как снижает риски перераспределения затрат на начало строительства, тогда как его завершение тоже весьма затратная часть строительного проекта».

Евгения Крючкова

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