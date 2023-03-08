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Коммерсантъ FM
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Число пересечений границ КНР выросло на 112%

Количество пересечений границы Китая, как на въезд, так и на выезд, в январе и феврале увеличилось на 112,4% в сравнении с тем же периодом 2022 года, составив 39,7 млн. Такие данные сегодня, 8 марта, опубликовало китайское Национальное управление по вопросам иммиграции. Также управление сообщило, что число выданных иностранцам виз и видов на жительство выросло на 33,1%, до 122 тыс.

Эти данные отражают существенный рост туристической активности и других поездок с пересечением границы в условиях, когда китайские власти смягчают ковидные ограничения. В декабре в Китае в числе прочего был отменен карантин для туристов, приезжающих из-за границы. 25 февраля количество пересечений границы на въезд или выезд впервые с начала пандемии превысило 1 млн за день, составив 1,013 млн.

Яна Рождественская

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