Onet: польские военные пожаловались на неисправность поставляемого на Украину автомата Grot

Во время обучения украинских военных в Польше оказались выявлены дефекты автомата Grot, который Варшава поставляет Киеву. В связи с этим, как пишет портал Onet, по окончании учений польские военные направили письмо командующему, где описали дефекты Grot.
Рабочий проверяет качество стрельбы из автомата Grot
Фото: Kacper Pempel / Reuters
Из письма, на которое ссылается Onet, следует, что у Grot наблюдаются низкая точность, проблемы с прицелом. Кроме того, автоматы неоднократно заклинивало. В нескольких автоматах отсутствовали три компонента: болт крепления ствола, пластиковая крышка в рычаге перезарядки и блокировки выдвижения приклада.
В письме говорится, что «разнообразие дефектов настолько велико, что оружие должно подвергнуться серьезной модернизации».
Как отмечает Onet, польские военные и ранее жаловались на неисправность получаемого оружия. Однако сейчас, пишет издание, они недовольны тем, что некачественное оружие поставляется украинским военным. В январе 2021 года было принято решение отозвать самые старые автоматы Grot из польских военных подразделений.