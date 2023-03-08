Onet: польские военные пожаловались на неисправность поставляемого на Украину автомата Grot

Во время обучения украинских военных в Польше оказались выявлены дефекты автомата Grot, который Варшава поставляет Киеву. В связи с этим, как пишет портал Onet, по окончании учений польские военные направили письмо командующему, где описали дефекты Grot.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рабочий проверяет качество стрельбы из автомата Grot

Фото: Kacper Pempel / Reuters Рабочий проверяет качество стрельбы из автомата Grot

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Из письма, на которое ссылается Onet, следует, что у Grot наблюдаются низкая точность, проблемы с прицелом. Кроме того, автоматы неоднократно заклинивало. В нескольких автоматах отсутствовали три компонента: болт крепления ствола, пластиковая крышка в рычаге перезарядки и блокировки выдвижения приклада.

В письме говорится, что «разнообразие дефектов настолько велико, что оружие должно подвергнуться серьезной модернизации».

Как отмечает Onet, польские военные и ранее жаловались на неисправность получаемого оружия. Однако сейчас, пишет издание, они недовольны тем, что некачественное оружие поставляется украинским военным. В январе 2021 года было принято решение отозвать самые старые автоматы Grot из польских военных подразделений.

Лусине Баласян