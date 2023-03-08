«Автомобилист» обыграл «Металлург» и сравнял счет в серии плей-офф

Хоккейный клуб «Автомобилист» в Магнитогорске одержал вторую победу в матче над «Металлургом» в рамках плей-офф Кубка Гагарина. Игра завершилась со счетом 0:4 (0:0; 0:2; 0:2).

Первый гол «Автомобилист» забил в меньшинстве в середине матча — Кертис Волк отобрал шайбу на синей линии, проехал до ворот хозяев и низом отправил ее в сетку (0:1). Через три минуты екатеринбуржцы закрепились в зоне «Металлурга» и удвоили счет — Денис Баранцев отправил шайбу между щитков магнитогорского голкипера (0:2).

За семь минут до конца встречи нападающий «Автомобилиста» забил гол в дальний верхний угол «Металлурга» и увеличит счет до 0:3. За 10 секунд до финальной сирены Олег Ли забросил шайбу в пустые ворота «Металлурга» (0:4).

Это четвертая игра в серии встреч «Автомобилиста» и «Металлурга» в рамках первого этапа плей-офф — 1/8 финала Кубка Гагарина. Пока счет в серии 2:2. Следующий матч пройдет 10 марта в Екатеринбурге. Команды продолжат серию игр до тех пор, пока одна из них не одержит четыре победы. Лидер перейдет в четвертьфинал Кубка Гагарина, а проигравший прекратит борьбу за главный трофей КХЛ.

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Катерина Якушева