Фото дня: 8 марта

Жители Иерусалима после празднования Пурима, перелетные птицы в Германии и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Иерусалим, Израиль. Ультраортодоксальные евреи отдыхают после празднования Пурима Фото: Ohad Zwigenberg / AP Бибесхайм-на-Рейне, Германия. Аисты в гнезде Фото: Boris Roessler / dpa / AP Афины, Греция. Массовый митинг с требованием расследовать причины железнодорожной катастрофы, унесшей 1 марта жизни 57 человек Фото: Reuters / Louiza Vradi Палестина. Люди несут тело мужчины, убитого во время израильского военного рейда в лагере беженцев Дженин на Западном берегу Фото: Majdi Mohammed / AP Бухарест, Румыния. Акция против запрета абортов Фото: Andreea Alexandru / AP Гельзенкирхен, Германия. Садовый лабиринт после снегопада Фото: Martin Meissner / AP Тбилиси, Грузия. Участники акции протеста против принятия законопроекта об иноагентах Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков / купить фото Санкт-Петербург, Россия. Мужчины покупают букеты цветов Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян / купить фото Кабул, Афганистан. Массовая свадебная церемония, приуроченная к Международному женскому дню Фото: Ebrahim Noroozi / AP Следующая фотография 1 / 9 Иерусалим, Израиль. Ультраортодоксальные евреи отдыхают после празднования Пурима Фото: Ohad Zwigenberg / AP Бибесхайм-на-Рейне, Германия. Аисты в гнезде Фото: Boris Roessler / dpa / AP Афины, Греция. Массовый митинг с требованием расследовать причины железнодорожной катастрофы, унесшей 1 марта жизни 57 человек Фото: Reuters / Louiza Vradi Палестина. Люди несут тело мужчины, убитого во время израильского военного рейда в лагере беженцев Дженин на Западном берегу Фото: Majdi Mohammed / AP Бухарест, Румыния. Акция против запрета абортов Фото: Andreea Alexandru / AP Гельзенкирхен, Германия. Садовый лабиринт после снегопада Фото: Martin Meissner / AP Тбилиси, Грузия. Участники акции протеста против принятия законопроекта об иноагентах Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков / купить фото Санкт-Петербург, Россия. Мужчины покупают букеты цветов Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян / купить фото Кабул, Афганистан. Массовая свадебная церемония, приуроченная к Международному женскому дню Фото: Ebrahim Noroozi / AP