Двое игроков ФК «Краснодар» вызваны в сборную Армении

Лучший бомбардир основной команды футбольного клуба Эдуард Сперцян и центральный защитник молодежного состава «быков» Георгий Арутюнян выехали на сборы, сообщается на официальном сайте ФК «Краснодар».

«Наставник национальной сборной Армении Александр Петраков составил список игроков, которые примут участие в предстоящем сборе. 25 марта в Ереване пройдет матч отборочного раунда чемпионата Европы-2024 УЕФА Армения – Турция», - говорится в сообщении.

В пресс-службе краснодарского клуба также отметили, что для Георгия Арутюняна это дебютный вызов в национальную сборную Армении. В этом сезоне футболист сыграл семь матчей в Первой лиге за «Краснодар-2» и 13 игр за молодежную команду «быков», в них он отметился одним забитым мячом и голевой передачей.

Андрей Ульченко

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