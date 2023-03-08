В геленджикском «Сафари-парке» образовалась гигантская очередь из женщин

Большой наплыв посетителей произошел в «Сафари-парке» 8 марта, сообщает «Кубань-24». СМИ объясняет это акцией, которую организовало руководство парка.

Фото: газета "Прибой"

На сайте организации сообщается, что в честь Международного женского дня, женщины могут посетить парк бесплатно с 4 по 12 марта. Подарочные билеты выдаются в кассе парка, к которой и выстроилась очередь.

Аналогичная ситуация сложилась и в «Сочи-парке». Как утверждают «Кубанские новости», очередь там образовалась из-за подешевевших билетов.

Ранее вице-мэр Сочи Инна Петухова сообщила, что многие объекты туристического показа предложили гибкую систему скидок на посещение в Международный женский день. Всего 46 таких объектов на курорте работают 8 марта.

Андрей Ульченко

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