Деминский марафон установил новый рекорд по количеству финишеров

В XVI Международном Деминском марафоне с 3 по 5 марта в пяти зачетных гонках приняли участие 4,2 тыс. человек, финишировали из них 4,1 тыс. спортсменов. Об этом сообщает администрация Рыбинска со ссылкой на платформу Russia Running. В администрации отметили, что в прошлом году было на 800 меньше финишеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска

Золотая гонка на 50 км во второй день марафона стала самой массовой за всю историю проведения деминских стартов: в ней финишировал 2 591 участник, что превысило результат прошлого года на 263 человека. В серебряной гонке на 25 км классическим стилем приняли участие более 500 любителей и профессионалов.

Всего за три дня «Деминский марафон» посетили более 10 тыс. человек, из них 5,8 тыс. болельщиков.

Как прошло одно из самых масштабных событий лыжного спорта в России, и кто стал победителями главной гонки в фотогалерее «Ъ-Ярославль» — «Золотая гонка».

Алла Чижова