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Дочь советника губернатора победила пермскую спортсменку

В Сочи стартовал чемпионат России по санному спорту. Главные старты сезона проходят на санно-бобслейной трассе спортивного кластера Сириус. У пермяков в первый день соревнований две награды.

Впервые в истории были разыграны награды на чемпионате в спринтерских заездах среди женских двухместных экипажей в официальном зачете. Дуэт из Пермского края Анастасия Кропачева/Алена Старкова сумел взять «серебро», уступив только соперницам из Красноярска.

В одноместных санях в спринте на «золото» претендовала пермская спортсменка Татьяна Иванова. Но она в итоге 0,009 секунды уступила Виктории Демченко, представляющей на соревнованиях Московскую область.

Отметим, что Виктория Демченко является дочерью Альберта Демченко, советника по вопросам спорта и взаимодействию со спортивной общественностью губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

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