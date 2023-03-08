В Ижевске появятся еще две площадки для выгула собак

Две новые площадки для выгула собак откроют в Ижевске. Как сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии, в этом году они появятся в 50 м к северу от ул. 40 лет Победы, 153, а также в Березовой роще

Площадки для выгула собак оградят двухметровым забором, там установят освещение, урны, мусоросборный контейнер, ящик для хранения инвентаря, информационный стенд. Для собак оборудуют бум, горку и разновысотные барьеры.

В настоящее время в Ижевске работают площадки для выгула собак на Заречном шоссе, в Парке Тишино, вблизи Сквера оружейника Драгунова и на улице Берша.