«Потеря Бенжамена Павара может стать ключевой для "Баварии"»

Вечером 8 марта определяется еще два участника четвертьфинала Лиги чемпионов. Все решится в матчах «Бавария»—ПСЖ и «Тоттенхем»—«Милан». Расклады, прогнозы и ожидания перед большим футболом спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов обсудил с комментатором, амбассадором «Лиги ставок» Виктором Гусевым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

— Главный матч, без сомнения, в Мюнхене, где «Бавария» принимает ПСЖ. Так уж вышло, что встреча пройдет вечером 8 марта. Мои искренние поздравления женщинам, надеюсь, они понимают, что без футбола многие не смогут обойтись даже в такой день. В предпраздничный вечер болельщики ждали развязки в матче «Челси»—«Боруссия», а теперь вывеска еще круче. Уверен, мою точку зрения разделяет известный комментатор, амбассадор букмекерской компании «Лига ставок» Виктор Гусев.

— Добрый день. Всех женщин еще раз с праздником!

— Минувшей ночью «Челси» выдал крутой матч, обыграл «Боруссию» 2:0. Моментов насоздавали, победили, вышли в четвертьфинал. Можно уже говорить о том, что «Челси», наконец, начинает себя обретать?

— Моменты у «Челси» были и на чужом поле, хотя они там проиграли 0:1. Нужно было обратить внимание на это, а я сделал неправильный прогноз, поставив на «Боруссию» в очередной раз. Вот не нужно, делая прогноз на Лигу чемпионов, опираться на результаты команд в национальных чемпионатах, потому что это совершенно разные вещи. Нельзя говорить, что «Челси» на десятом месте, а «Боруссия» — на первом. Потому что англичане на десятом месте не в Бундеслиге, а немцы на первом месте не в чемпионате Англии.

Это большая ошибка, и нужно было, наверное, обратить внимание на другое, на то, что «Челси» хорошо провел матч, даже проигранный на чужом поле, что футболисты поборются за своего тренера Грэма Поттера, у которого все очень-очень неясно сейчас. И, может быть, какая-то ясность в позитивном смысле наступила после вчерашней победы.

А если ориентироваться на национальные чемпионаты, то, наоборот, можно было бы сказать, что «Боруссия» уже догнала «Баварию», и, может быть, главная цель клуба в кои-то веки выиграть чемпионат Германии, и их внимание уже не к Лиге чемпионов приковано. Но это уже некие домыслы, но я говорю о том, что не нужно цепляться в прогнозе за национальный чемпионат, а «Челси» был прекрасен.

— Абсолютно согласен. Но похвастаться хочу: я как раз на «Челси» зарядил, поэтому сейчас в прекрасном праздничном настроении.

— Вот молодец.

— Я на такой же волне позитива в ответном матче «Бавария»—ПСЖ. Я напомню, что «Бавария» в Париже выиграла 1:0, и сейчас немцы —просто безоговорочный фаворит. Мне даже кажется, что какие-то неприличные коэффициенты на команду, где играют Месси и Мбаппе: 4 — на победу в конкретно взятом матче и на выход в следующую стадию — 5. Это ПСЖ! Мне кажется, коэффициенты очень хорошие. Можно ли прямо поверить в клуб?

— Я верю в ПСЖ, в то, что команда не проиграет в основное время. Вот такая слегка уклончивая у меня ставка. А вообще мы что-то в последнее время стали списывать со счетов ПСЖ. Мы видим, что в рейтинге падает клуб все ниже и ниже. Между тем это мощный клуб.

Да, не будет Неймара, мне иногда кажется, что он травмирован, но я сейчас крамольное скажу для поклонников футболиста — он может даже иногда мешать Месси и Мбаппе, которые нашли очень хорошее взаимодействие друг с другом.

Если уж начали говорить про индивидуальности, то, например, у «Баварии» дисквалифицирован защитник Павар, то есть VAR будет, а Павара нет. А это очень серьезное звено в защите, и болельщики «Баварии» должны на это обратить внимание. Поэтому, не думаю, что все-таки команды ждет легкая прогулка. В национальных чемпионатах, например, обе команды занимают первое место: у ПСЖ там почти все гарантировано, а «Бавария» позволила себя догнать «Боруссии», они борются за эту самую первую строчку.

Да, конечно, «Бавария» выиграла 3:0 у «Униона», у ближайшего конкурента, но и в этом сезоне мы видели, что бывают проблемы и провалы у мюнхенцев. Поэтому я бы так огульно не ставил на «Баварию». А, с другой стороны, если есть хороший коэффициент на ПСЖ, то клуб, так сказать, тем более заслуживает внимания.

— Павар — это вообще ключевая потеря. Нам часто говорят, что незаменимых нет, но мне кажется, что сейчас в схеме игры «Баварии» это как раз абсолютно незаменимый игрок. И я не исключаю, что именно эта потеря может стать ключевой. Если ПСЖ пройдет в четвертьфинал, то именно потому, что этого человека не было в защите у немцев.

— Да, конечно. Ну и потом нужно ставить на Мбаппе, который был травмирован, вышел в предыдущей игре и чуть было все не решил в пользу ПСЖ. Сейчас он будет играть с самого начала, Месси тоже хорош. Я вообще люблю индивидуальные ставки, но не буду ставить, скажем так, на гол Мбаппе, но обязательно учел бы его роль в формировании прогноза.

— А почему ты не стал бы ставить на гол Мбаппе?

— Я говорю о том, что вообще очень люблю индивидуальные ставки, но вот что-то в последние несколько раз они не сработали. Правда, не в случае с Мбаппе, а с другими аналогичными фигурами. Поэтому я бы скорее учел его роль в этом матче в общем прогнозе, таком, как мне кажется, позитивном для ПСЖ. Сказал бы, что они сделают свое дело, потому что, может быть, Месси забьет. Но при этом я испугался ставить именно на гол Мбаппе, хотя это, вполне вероятно, допустимая ставка, тем более, что обычно это хорошие коэффициенты.

— Между тем Мбаппе в этом матче обещал хет-трик. 2,3 — коэффициент в «Лиге ставок», а на гол Месси — 2,85. Виктор, еще один провокационный вопрос: тут в «Лиге ставок» очень высокие коэффициенты на победу ПСЖ в Лиге чемпионов — 20 и на выход в финал — 10. Их вообще можно советовать, или это, скажем, из области фантастики?

— Дело в том, что откуда такие коэффициенты? Как-то стали, и мы говорили уже об этом, списывать ПСЖ. Это сильный клуб, но почему-то и в рейтинге как-то он катится вниз. Вместе с тем он уверенно лидирует в национальном чемпионате. Конечно, Неймар, скажем так, исчез. Но еще и до его травмы стали говорить о том, что ПСЖ не тот.

Однако Месси и Мбаппе в связке играют потрясающе, так что, может быть, даже отсутствие Неймара им поможет. Тренеры поставят хорошего игрока в полузащиту, укрепят середину поля, а эти разберутся впереди. Так что, думаю, ПСЖ еще поборется, и вообще нельзя так сразу титул отдавать «Баварии», как многие уже делают. У немцев свои проблемы, мы помним, что они были в этом сезоне. Кроме того, «Бавария», я опять скатываюсь на анализ с позиции национальных чемпионатов, но тем не менее дала себя догнать «Боруссии», что, в общем-то, редкость для Бундеслиги.

— Еще один матч 8 марта «Тоттенхем»—«Милан». Понятно, что он в тени, вывеска, конечно, не та. Но вот англичане проиграли первый матч в Милане со счетом 0:1, и теперь ставки 2,29 на проход «Тоттенхема». Я, честно скажу, верю в этот клуб, несмотря ни на что, несмотря на все их проблемы в центре поля, и взял ставку 2,29 на выход «Тоттенхема» в следующий раунд. То ли это магия бренда, то ли просто британский футбол. Что здесь ждать в этом матче?

— Володя, сначала я хочу сказать, что моя большая боль, что матчи начинаются в одно и то же время.

— Это правда.

— «Тоттенхем»—«Милан» — потрясающая игра, если бы параллельно не было «Баварии»—ПСЖ. Но, ладно, это отдельная тема. «Тоттенхем»—«Милан» — можно сравнивать с историей другого лондонского клуба. «Челси» тоже первый матч проиграл «Боруссии», но сумел во втором выиграть 2:0.

«Тоттенхем» очень неважно выглядит в последнее время, но, во-первых, есть фактор Гарри Кейна, который всегда может забить. Его, кстати, как нам недавно сообщили, хочет к себе «Манчестер Юнайтед», потому что, когда тебе забивают семь безответных мяч, хочется, чтобы кто-то хотя бы один забил. Поэтому Кейн, наверное, им нужен.

И, конечно, есть фактор Антонио Конте. Ведь в этих неудачных матчах «Тоттенхема» его не было на тренерской скамейке, у него прошла довольно серьезная операция, и сейчас он возвращается, причем возвращается в матче против своих, против итальянцев. Это серьезный фактор.

Между тем в «Милане», хотя там вернулся Златан Ибрагимович, тоже есть проблемы. Я, кстати, не поставил бы на большое количество забитых мячей в этом матче, несмотря на то, что сказал про бомбардирство Кейна. Все же, мне кажется, не будет множества голов, так что спокойно смотрите игру «Бавария»-ПСЖ. Но я думаю, что у «Тоттенхема» есть все шансы, и вот «Челси» вчера это показал в такой же ситуации.

— Тут стоит сказать, что в «Лиге ставок» коэффициент на Гарри Кейна — 1,99, почти 2. А на то, что команды забьют два или меньше голов в этом матче — 1,83. Вот такие практические советы мы с вами раздали, что называется.