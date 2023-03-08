Несколько населенных пунктов в Новосибирской области остались без электричества из-за непогоды

Обрушившаяся на Новосибирскую область непогода оставила без света примерно 14 тыс. жителей. Как сообщили в АО «Региональные электросети», под отключение попали несколько населенных пунктов Карасукского, Чулымского, Черепановского, Новосибирского районов, город Обь, а также часть областного центра.

По данным энергетиков, сильные порывы ветра, которые достигали 18-23 м/с, вызвали падение на ЛЭП посторонних предметов, что привело к коротким замыканиям, повреждению изоляторов и другого оборудования, схлесту или даже обрыву проводов.

В ликвидации последствий аварий участвуют 16 ремонтных бригад. На 13:00 местного времени электроснабжение ряда потребителей удалось восстановить, сообщили в АО.

Как писал «Ъ-Сибирь», 7 марта МЧС объявило штормовое предупреждение из-за дождя и метели в регионе. «Возможно возникновение ЧС, связанных с повреждением линий связи и электропередач, падением деревьев и слабо закрепленных конструкций, срывом кровли со зданий и сооружений, нарушением работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличением количества ДТП», — указывалось в сообщении спасательного ведомства.

Илья Николаев