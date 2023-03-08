В Воткинске ушел из жизни последний в городе ветеран Великой Отечественной войны

В Воткинске умер Александр Масленников, являвшийся последним в городе ветераном Великой Отечественной войны. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил глава города Алексей Заметаев. Ему было 96 лет. Александр Масленников родился в деревне Муважи Алнашского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Заметаев, vk.com Фото: Алексей Заметаев, vk.com

Летом 1943 года он работал землекопом на строительстве железной дороги Ижевск — Балезино, а в ноябре был призван в армию.

«На фронт попал в начале весны 1944 года, служил в Польше. В бою оказался под минометным обстрелом, был ранен в ногу. Победу встретил в госпитале. После войны работал в Шаркане. Начал с киномеханика, закончил начальником отдела культуры. Переехав в Воткинск, занимался ремонтом телевизоров. Последним местом работы стал Воткинский завод, Александр Иванович был радистом»,— написал Алексей Заметаев.

По его словам, ветеран до последнего времени продолжал встречаться со школьниками и рассказывать им о военных годах. Глава города выразил соболезнования его близким и родным.