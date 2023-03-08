В Петербурге чаще всего в России задерживают женщин за дискредитацию армии

Санкт-Петербург стал лидером среди регионов России по частоте задержания женщин за дискредитацию российской армии. Такую статистику представили в Telegram-канале «(Не)занимательная антропология».

Всего в базу данных включены 5,5 тыс. дел по административной статье 20.3.3 КоАП РФ. Оказалось, что вероятность быть оштрафованным или привлеченным к ответственности за дискредитацию армии в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) в три раза выше, чем, например, в Поволжье или Сибири. При этом больше всего задержаний женщин наблюдается именно в Петербурге.

«Но самое интересное — это соотношение мужчин и женщин. Женщин вообще по таких делам задерживают меньше — это не значит, что меньше протестуют, это значит, что более снисходительно относятся и суды, и полицейские»,— отмечают авторы исследования.

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