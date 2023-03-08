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Треть компаний в Удмуртии открыли женщины

В Удмуртии женщины открыли 19 тысяч ИП и юридических лиц, что составляет треть от количества всех предпринимателей республики. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона со ссылкой на первого вице-премьера Константина Сунцова.

Он напомнил, что в Удмуртии запущены специальные меры поддержки для женского бизнеса. В частности, республиканские власти помогают им в развитии своего дела в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Они могут получить займ на льготных условиях в Удмуртском фонде развития предпринимательства по ставке от 3,5% годовых на сумму до 5 млн руб. В 2022 году этой мерой поддержки воспользовалось более 160 женщин-предпринимателей.

Центр «Мой бизнес» Корпорации развития организует обучение для предпринимательниц и самозанятых «Бизнес по-женски» и «Мама-предприниматель», на всех крупных форумах женскому бизнесу выделяется отдельная площадка для обсуждения.

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