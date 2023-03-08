Локомотив снес иномарку на железнодорожном переезде в Томске

В Томске локомотив протаранил выехавший на железнодорожный переезд автомобиль Lexus. Об этом рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, которая организовала проверку по факту аварии.

Инцидент произошел сегодня около полудня на железнодорожном переезде в Ленинском районе. По данным томской полиции, 72-летний водитель Lexus выехал на красный свет на железнодорожный переезд, где иномарку снес электровоз. Машину протащило несколько метров по путям.

В результате происшествия никто не пострадал, транспортным средствам причинен ущерб. Задержки в движении поездов не допущено, отметили в прокуратуре.

Илья Николаев