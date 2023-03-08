Компания «Текстимед» наладит на Кубани выпуск наборов для гемодиализа

Экспертный совет Фонда развития промышленности Краснодарского края (ФРП) одобрил компании «Текстимед» льготный заем в размере 37,7 млн руб., который будет направлен на закупку оборудования, сырья и сертификацию наборов для гемодиализа и многокомпонентных хирургических наборов-укладок, сообщил министр промышленной политики региона Дмитрий Хмелько.

По его словам, в будущем компания ежегодно сможет производить около 330 тыс. гемонаборов и более 280 тыс. оперкомплектов. «Это даст возможность снизить себестоимость данной продукции для реализации в Краснодарском крае и закрыть часть потребностей медицинских учреждений ЮФО»,— рассказал господин Хмелько. Он также уточнил, что подобная продукция не выпускается в ЮФО.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Текстимед» зарегистрировано в Краснодаре в мае 2022 года. Уставный капитал общества — 10 тыс. руб., компания принадлежит четырем физическим лицам. Основная деятельность предприятия: производство одежды из фетра, нетканых материалов, из текстильных материалов с пропиткой или покрытием.

В прошлом году производство лекарственных средств и материалов в регионе выросло в 2,4 раза по сравнению с 2021 годом. Сейчас в крае такие товары выпускают 15 производителей.

Экспертный совет ФРП также одобрил льготные займы еще четырем компаниям на общую сумму более 84 млн руб. В частности, средства получит производитель комплектующих для сельскохозяйственной и машиностроительной техники «Техмаш-сервис» из Абинска и курганинская компания «Профф-Сталь», выпускающая металлоконструкции.

Андрей Ульченко

Читайте нас в Telegram