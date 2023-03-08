За сутки диагноз COVID-19 подтвержден у 262 жителей Кубани

В Краснодарском крае за минувшие сутки выявили 262 случая коронавируса, это на 60 заболевших больше, чем сутками ранее, сообщает в соцсетях оперштаб. Лидерами по заболеваемости являются Краснодар (105 случаев), Ейский район (17), Новороссийск и Белоглинский район (12), а также Кавказский район (10).

С начала пандемии с подозрением на коронавирус обратились 1 091 151 человек, диагноз подтвержден у 351 470 пациентов. Выздоровели 338 690 жителей (282 за сутки), от осложнений погибли 11 158 пациентов (1 погибший за сутки). Сейчас в медучреждениях края проходят лечение 296 больных коронавирусом, на домашнем лечении находятся 1326 человек.

Андрей Ульченко

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