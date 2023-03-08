Магомед Исмаилов победил Ивана Штыркова в бою в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на арене ДИВСа прошел матч-реванш между бойцами ММА Магомедом Исмаиловым и Иваном Штырковым. Бой по правилам бокса в тяжелой весовой категории закончился на шестом раунде победой господина Исмаилова.

Магомед Исмаилов вызвал Ивана Штыркова на поединок в декабре прошлого года. Ранее бойцы ММА встречались в поединке турнира АСА в конце 2020 года. Тогда по решению судей победу также одержал Магомед Исмаилов.

Напомним, в декабре 2022 года в главном бою турнира по смешанным единоборствам RCC 13 в Екатеринбурге Магомед Исмаилов одержал победу над Александром Шлеменко.

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