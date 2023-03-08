Народный фронт: ливневую канализацию в поселке Северный Краснодара засыпал застройщик

Представители Народного фронта Кубани обратились в мэрию краевой столицы с просьбой восстановить дренажную систему в п. Северный, которую заблокировал застройщик коттеджного поселка, сообщается на сайте организации. В исполнительный комитет регионального отделения Народного фронта обратились местные жители, отчаявшиеся самостоятельно решить проблему подтопления.

«То, что мы увидели в поселке, не поддается никакой критике. В результате подтопления, которое вызвано повреждением дренажного водоотводного канала, люди понесли немалые убытки. Так не должно быть. Застройщик коттеджного поселка должен восстановить ливневую канализацию», - сообщил заместитель председателя ревизионной комиссии Народного фронта Кубани Сергей Камаринский.

Проблема с ливневкой преследует жителей Северного не один год. В феврале текущего года ее удалось решить: водоотводную систему восстановили. Однако уже через неделю застройщик засыпал трубу грунтом. В данный момент насос отключен, коллектор полон, жители боятся, что через несколько дней вода вновь будет поступать в подвалы их домов.

Андрей Ульченко

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