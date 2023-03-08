Бизнесмен из Китая учредил в Соликамске металлопромышленную компанию

Сунь Шухуа из КНР учредила в Соликамске компанию, которая займется производством чугуна, стали и ферросплавов. Согласно сервису «СПАРК-Интерфакс», ООО «Металлопромышленная компания “Хуашен”» зарегистрирована 1 марта. Возглавил общество уроженец Азербайджана Башир Агаев, бывший предприниматель, занимавшийся раньше розничной торговлей одеждой.

Уставный капитал ООО составляет 10 тыс. руб. Общество зарегистрировано в Соликамске по адресу автомастерской «Самвэл».

Сунь Шухуа также числится учредителем ООО «Искра», зарегистрированным еще в 2015 году в Биробиджане Еврейской автономной области. «Искра» ведет оптовую торговлю зерном.

Как указано в решении Октябрьского районного суда Приморского края от 2013 года, некая Сунь Шухуа прибыла в РФ из Китая в 2013 году. По истечении срока действия визы в апреле 2013 года госпожа Шухуа из России не выехала. Суд признал гражданку КНР виновной в административном правонарушении (ч. 1.1 ст. 18.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях) — нарушении иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ. Сунь Шухуа был назначен штраф в 200 тыс. руб. с выдворением за пределы РФ.