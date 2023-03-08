Минздрав сменил главврача краевого перинатального центра

Ольга Лих покинула должность заведующей Пермским краевым перинатальным центром, сообщил «Ъ-Прикамье» информированный источник. На этот пост уже назначен Дмитрий Михневич, ранее работавший заместителем главврача Пермской краевой клинической больницы. Собеседник добавил, что решение о смене заведующего перинатальным центром могло быть связано с показателями материнской и младенческой смертности и послеоперационными осложнениями у пациентов медучреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В региональном минздраве это назначение подтвердили. «Приказом главного врача Пермской краевой клинической больницы новым заведующим ПКПЦ и заместителем главного врача по акушерско-гинекологической помощи назначен Дмитрий Владимирович Михневич, которые ранее работал в должности замглавврача по контролю качества и клинико-экспертной работе»,— рассказали в министерстве. Ольга Лих продолжает работу в перинатальном центре в должности заведующей поликлиникой.

Известно, что в 2017 году Дмитрий Михневич занимал пост замдиректора департамента здравоохранения города Севастополя. Департаментом здравоохранения Севастополя в тот момент руководил Антон Бахлыков — экс-директор ТФОМС по Пермскому краю.