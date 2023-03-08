Жительниц Удмуртии поздравили с Международным женским днем

В канун Международного женского дня власти Удмуртии выразили благодарность и поддержку матерям, женам и дочерям участников специальной военной операции, а также учителям и врачам, которые выезжают в новые регионы. Жен и матерей участников СВО, ветеранов труда, представительниц общественных организаций, заслуженных работниц сферы образования, сельского хозяйства, промышленности и здравоохранения и многодетных матерей республики собрали на торжественное мероприятие в ДК «Металлург» в Ижевске, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

В частности, председатель правительства республики Ярослав Семенов также отметил женщин, которые участвуют в гуманитарной помощи, вяжут теплые вещи. Он напомнил, что в годы Великой Отечественной войны три жительницы Удмуртии стали Героями Советского Союза - Феодора Пушина, Татьяна Барамзина, Нина Ульяненко. В тылу женщины участвовали в строительстве железной дороги Ижевск-Балезино.

«Жизнь каждого из нас начинается с женской заботы, с тепла материнских рук. И все наши успехи и достижения становятся возможными благодаря вам, На ваших плечах не только забота о физическом и эмоциональном здоровье детей, но и воспитание настоящих патриотов, граждан, которые готовы в любой момент встать на защиту страны»,— сказал Ярослав Семенов.

Он вручил награды и благодарности выдающимся жительницам республики. После завершения торжественной части для гостей мероприятия состоялся праздничный концерт.