ТАСС: экзамен на права в 2022 году с первого раза сдали 18% кандидатов в водители

В 2022 году экзамен на права в России сдали 200 тыс. человек, что составляет около 18% от общего количества обучавшихся в автошколе, следует из данных Госавтоинспекции, которые проанализировало ТАСС.

По данным ведомства, в прошлом году водительские права получили более 1,1 млн человек, в 2021-м — 1,2 млн, включая 241 тыс. человек (20%), сдавших экзамен на права с первого раза. Всего в 2022 году в России было выдано 1 359 603 водительских удостоверения.

В прошлом году автоинспекторы провели в общей сложности 7 млн экзаменов для кандидатов в водители, в том числе 3,3 млн теоретических и почти 3,6 млн в практических условиях дорожного движения. С первого раза сдать теорию получилось у 35% кандидатов, практику с первого раза сдали 12%, передает агентство.

Эрдни Кагалтынов