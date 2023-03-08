Депутата красноярского заксобрания выписали из больницы после отравления БАДами с мухоморами

Депутат заксобрания Красноярского края Денис Терехов, отравившийся биодобавками с мухоморами, выписан из больницы Москвы. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.

44-летний парламентарий от партии «Новые люди» поведал, что приобрел биодобавку с мухоморами в магазине БАДов на Даниловском рынке столицы, чтобы решить проблемы со сном, вызванными частой сменой часовых поясов из-за длительных перелетов. «Возможно, я выпил больше, чем следует, капсул. Возможно, 14-дневное голодание так сказалось. Возможно, у меня банальная непереносимость каких-то веществ, содержащихся в мухоморе», — сообщил парламентарий, добавив, что скорую вызывала его невеста, когда он стал тревожно вести себя во сне.

Красноярского депутата госпитализировали в реанимацию НИИ им. Склифосовского. После промывания физраствором его перевели в обычную палату, а вскоре выписали.

Илья Николаев