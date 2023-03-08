В Омске будут судить мошенника за хищение более 3,8 млн рублей у пенсионеров

Прокуратура Омска направила в суд уголовное дело в отношении 28-летнего местного жителя, который похитил свыше 3,8 млн руб. у пенсионеров под предлогом помощи попавшим в ДТП родным. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

По данным следствия, злоумышленник входил в преступную группу. Ее участники обманывали пенсионеров, рассказывая им по телефону, что их родственники якобы совершили ДТП с тяжкими последствиями и, чтобы урегулировать вопрос, необходимо заплатить. Получив согласие, обвиняемый лично приезжал к потерпевшим, получал от них наличные и скрывался.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). В его материалах указывается, что за период с июля по август 2022 года от действий преступной группы пострадали семь пенсионеров, которым причинен ущерб на сумму около 3,8 млн руб. В отношении других обвиняемых дело выделено в отдельное производство.

Илья Николаев