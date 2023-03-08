Bloomberg: богатые россияне стали интересоваться сафари в Зимбабве из-за санкций

Все больше богатых россиян стало заказывать сафари для наблюдения и охоты на диких животных в Зимбабве после того, как санкции Запада сократили их возможности для путешествий. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на президента Ассоциации операторов сафари Зимбабве Эммануэля Фундира.

По его словам, раньше основными клиентами операторов сафари были граждане США и Европы. Однако после введения санкций местные организаторы сафари отметили всплеск заказчиков из других стран, особенно из России.

Эммануэль Фундира напомнил, что санкции Запада ограничили для некоторых богатых россиян «доступ к определенным направлениям» путешествий. Он пояснил, что на этом фоне Зимбабве старается использовать свои дружеские связи с Россией, чтобы воспользоваться этой ситуацией. Господин Фундира отметил, что недавно один гражданин России заплатил за двухнедельное сафари $500 тыс.

В ноябре 2022 года глава минобороны Зимбабве Оппа Мучингури-Кашири заявила, что Россия и Зимбабве движутся к облегченному визовому режиму. Она также отмечала сильные политические и экономические отношения между странами.

Олеся Павленко