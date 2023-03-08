Путин поздравил женщин-военнослужащих в 8 марта

Президент России Владимир Путин поздравил женщин с Международным женским днем. Отдельно он отметил женщин-военнослужащих. Текст поздравления опубликовала пресс-служба Кремля.

«Сегодня хочу отдельно поздравить женщин-военнослужащих, которые избрали для себя высочайшую миссию — защиту Родины, женщин, девушек из боевых подразделений, военных врачей, фельдшеров, медсестер из полковых медпунктов, медицинских рот, госпиталей и больниц, тех, кто с риском для собственной жизни на передовой спасает раненых. Ваша смелость, решительность, отвага поражают даже самых закаленных бойцов»,— сказал Владимир Путин.

Господин Путин отметил, что в России Международный женский день в России «всегда наполнен особым теплом и смыслом», потому что «уважительное отношение к женщине, к материнству для нас — безусловная ценность, передающаяся из поколения в поколение».

Олеся Павленко