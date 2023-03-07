На Кубани 8 марта усилится ветер и пройдет небольшой дождь

На Кубани 8 марта ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду. Местами пройдет небольшой дождь. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю со ссылкой на Краснодарский ЦГМС.

Дожди ожидаются ночью. Днем преимущественно без осадков. Температура воздуха составит от 2 до 7 градусов. Скорость ветра будет достигать 12-14 м/с.

На Черноморском побережье переменная облачность, преимущественно без осадков. Скорость ветра на участке от Анапы до Геленджика может достигать 15-17 м/с. Температура воздуха составит от 11 до 16 градусов.

В Краснодаре без осадков. Ветер южный и юго-западный, до 5-10 м/с. Температура воздуха днем будет достигать от 18 до 20 градусов.

Анастасия Донскова

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