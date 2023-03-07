И дал, и взял

Ленинский райсуд Перми вынес очередной приговор в отношении бывшего начальника управления капстроительства по региону Дмитрия Левинского. Господин Левинский признан виновным в получении взятки в размере около 3 млн руб. от руководителя ООО «Инвестжилстрой» Алексея Шилова. Как считает следствие, эти средства предназначались за оказание помощи при заключении госконтрактов. Сам Дмитрий Левинский вину не признал. Он не стал отрицать получение части денег, но настаивал, что брал их в долг. Гособвинение предложило приговорить его к 11 годам лишения свободы. Но суд счел, что ему может быть назначено наказание ниже низшего предела, и приговорил подсудимого к четырем годам колонии строгого режима со штрафом 15 млн руб.

Уголовное дело в отношении Дмитрия Левинского было возбуждено Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пермскому краю на основании материалов ФСБ. Тогда господин Левинский уже был фигурантом уголовных де о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве зоопарка, а также о злоупотреблении должностными полномочиями в ходе приемки работ по строительству берегоукрепления в Усть-Качке и поликлиники в Кировском районе.

Как считает следствие, Дмитрий Левинский получил несколькими «траншами» около 3 млн руб. от руководителя подрядной организации Алексея Шилова. По данным СКР, денежные средства он брал за заключение контрактов на выполнение субподрядных работ, а затем давал указания на подписание указанных договоров другим подрядчикам. Так, «Инжстрой» стал подрядчиком на выполнение части работ по строительству пермского зоопарка. Организация занималась также ремонтом помещения одного из цехов бывшего завода им. Шпагина.

Господин Шилов в итоге сам стал фигурантом уголовного дела о незаконном обороте денежных средств. Предприниматель получил наказание в виде двух лет лишения свободы условно. При этом Алексей Шилов написал явку с повинной, в которой сообщил о даче взятки Дмитрию Левинскому. Уголовное дело в отношении бизнесмена было прекращено в связи с примечанием к ст. 291 УК РФ, по которому от уголовной ответственности освобождается лицо, которое добровольно сообщило о даче взятки, если в его действиях не содержится иного преступления.

Сам господин Левинский к тому времени уже был обвиняемым по делу о хищении более 350 млн руб. средств, выделенных на строительство зоопарка. Ему были также инкриминированы еще два преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), при контроле за строительством берегоукрепления в Усть-Качке и поликлиники в Кировском районе. За одно из них он был приговорен к трем годам и одному месяцу колонии общего режима.

Вину в получении взятки Дмитрий Левинский не признал, хотя не отрицал, что получал от Алексея Шилова деньги. По словам подсудимого, деньги господин Шилов дал ему в долг для отдыха в Италии, затем он их вернул наличными. Господин Левинский утверждает, что предприниматель дал в отношении него ложные показания, так как сам подвергся уголовному преследованию.

В ходе прений гособвинитель Оксана Костевич предлагала суду приговорить его к 11 годам колонии строгого режима со штрафом 3 млн руб. В итоге судья Марина Насибуллина назначила подсудимому наказание в виде четырех лет лишения свободы с учетом предыдущего приговора и штраф 15 млн руб. Дмитрию Левинскому запрещено также занимать определенные должности в течение двух с половиной лет. Стоит отметить, что суд применил ст. 64 УК РФ, которая позволяет назначить наказание ниже низшего предела. О причинах такого решения станет известно из мотивировочной части приговора.

Защитник господина Левинского адвокат Игорь Менькин пояснил, что, судя по всему, будет обжаловать приговор.

Дмитрий Астахов