Hyundai показала электрический кроссовер Kona

Компания Hyundai рассекретила электрическую версию нового поколения кроссовера Kona.

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Автомобиль стал длиннее, шире и выше предшественника. Кроссовер имеет полностью новый дизайн кузова, выполненный в стиле минивэна Hyundai Staria, с характерными светящимися полосами в передней и задней частях кузова. Особенностью декора электромобиля стали «пиксельные» элементы в светящихся элементах спереди и сзади.

Интерьер выполнен в стиле современных моделей марки с двумя 12,3-дюймовыми дисплеями, фоновой подсветкой салона и другими элементами. Переработана центральная консоль, на которой появились отсеки мелочей за счет переноса селектора трансмиссии на рулевую колонку. Расширилось базовое оснащение модели. Особенностью электромобиля стала особая графика панели приборов.

Kona Electric доступна только с одним мотором на передней оси. Версия со 156-сильным мотором и батареей Standard Range с батареей 48,4 кВтч имеет запас хода до 392 км, а 218-сильный вариант Long Range имеет аккумулятор 65,4 кВтч с автономностью до 490 км. Предусмотрены розетки для подключения внешних электроприборов и обогрев порта зарядки, а также режим i-Pedal для ускорения и замедления с помощью единственной педали акселератора.

Кроссовер уже доступен в Южной Корее, а на других рынках новинка появится весной 2023 года.

Максим Вершинин

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