В Петербурге и Ленобласти до конца года отремонтируют более 170 км федеральных дорог

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области отремонтируют и реконструируют более 170 километров федеральных дорог. О работах рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» во вторник, 7 марта.

Самые протяженные участки планируется обновить путем устройства слоев износа. До конца года старое покрытие заменят на участках «Санкт-Петербургского южного полукольца», М-10 «Россия», Р-21 «Кола», трасс А-180 «Нарва». Суммарно в Ленобласти восстановят 69,3 километра асфальтового полотна.

«На КАД Санкт-Петербурга по полосам отремонтируют 97-й километр, в плановом режиме заменить планируется четыре деформационных шва»,— отметили в пресс-службе ФКУ.

Помимо этого, в 2023 году продолжат масштабный капитальный ремонт трассы Р-23, по которой петербуржцы могут добраться до границы с Белоруссией, минуя Псков. В перспективе ее планируется расширить до четырех полос на участке от Рождествено в сторону Пскова и реконструировать, увеличив число полос до шести от Больших Колпанов до 80-го километра

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