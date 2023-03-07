Опальный чиновник усидит на третьем стуле

Замглавы Ульяновска Вадим Андреев перешел на пост зампреда правительства региона. Ранее к чиновнику возникало много вопросов: оппозиционные депутаты видели конфликт интересов в совмещении должности замглавы с постом главы горизбиркома. Вопросы к нему возникли и из-за того, что он одновременно занимал пост замсекретаря реготделения ЕР и главы горизбиркома. Такое совмещение обязанностей ведет к конфликту интересов и влияет на открытость и легитимность избирательного процесса, отмечал юрист Константин Толкачев, который обратился с этим вопросом в ЦИК и генсовет ЕР. Кроме того, в 2020 году господин Андреев был замешан в предвыборном скандале – тогда кандидатов от КПРФ лишили регистрации и лишь за три дня до выборов суд вернул регистрацию восьми представителям партии. В КПРФ считали, что это были «согласованные действия» горизбиркома и управления внутренней политики администрации губернатора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Первый заместитель мэра Ульяновска Вадим Андреев переходит на должность заместителя председателя правительства региона. Ему достались полномочия прежнего зампреда (курирование минспорта), а также часть функций заместителя председателя Сергея Кучица по курированию деятельности министерства просвещения и воспитания, минкульта и министерства молодежной политики.

Прежний зампред Роман Когтев займется координацией работы по восстановлению подшефного Лутугинского района ЛНР. Об этой и других перестановках сообщила пресс-служба правительства Ульяновской области по итогам аппаратного совещания во вторник, 7 марта.

Вадим Андреев работал в должности первого заместителя главы Ульяновска с 2016 года. Он отвечал за внутреннюю политику, курировал культуру, спорт, образование, молодежную политику и взаимодействие со СМИ. Господин Андреев совмещал эту должность с постом председателя Ульяновской городской избирательной комиссии. Тогда оппозиционные депутаты видели в таком совмещении конфликт интересов и считали, что часть новой структуры сделана «под предстоящие выборы губернатора и депутатов гордумы».

В ноябре 2018 года Вадим Андреев занял еще одну должность – заместителя секретаря реготделения «Единой России» по агитационно-пропагандистской работе. Позже в июле 2019 года кандидат в депутаты гордумы, юрист Константин Толкачев попросил ЦИК и генсовет «Единой России» «дать юридическую и политическую оценку» факту совмещения Вадимом Андреевым двух должностей: штатной — главы горизбиркома и общественно-политической — замсекретаря по агитационно­пропагандистской работе реготделения ЕР. Юрист считал, что такое совмещение обязанностей ведет к конфликту интересов и влияет на открытость и легитимность избирательного процесса. Эксперты подтверждали наличие конфликта интересов, но отмечают, что законодательно это никак не урегулировано.

В 2020 году Вадим Андреев оказался замешан в предвыборном скандале. Кандидаты в депутаты городской думы Ульяновска от партии «Коммунисты России» подали 23 иска к горизбиркому об отмене регистрации кандидатов от КПРФ. Суд лишил регистрации 12 кандидатов, облсуд с этим решением согласился. Лишь за три дня до выборов кассационный суд вернул регистрацию восьми кандидатам. Обком в связи с этим направил обращения президенту РФ, в Генпрокуратуру и в Центризбирком. Официальной реакции на обращения не последовало.

В обкоме КПРФ считали, что иски – «согласованные действия» горизбиркома (главой которого был Вадим Андреев) и управления внутренней политики администрации губернатора.

Кроме того, по данным местных СМИ, полиция проводит проверку по факту утраты официальных документов городского избиркома за 2020 и 2021 годы. Среди них «вся избирательная документация выборов в гордуму Ульяновска, выборов губернатора и в Госдуму по 187-му избирательному округу». Среди этих документов могут содержаться и персональные данные избирателей.

На аппаратном совещании также министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий региона Михаил Семенкин получил должность зампреда облправительства. Губернатор поручил господину Семенкину акцентировать внимание на развитии сельских территорий, в том числе за счет предотвращения расхищения недр и других природных богатств региона. Дополнительно он будет курировать агентство ветеринарии и частично министерство природных ресурсов и экологии. Кроме того, должность руководителя агентства по управлению человеческим потенциалом занял Павел Калашников.

Политический консультант Эрнест Старателев считает, что в Ульяновске у реготделения Единой России нет больших проблем: «В регионе практически отсутствует реальная активность КПРФ. Наиболее яркие, активные, протестные вожди Алексей Куринный и Айрат Гибатдинов перебрались в Москву. Они заработали необходимый политический вес и конвертировали его в свое присутствие в Федеральном собрании – один в качестве сенатора, другой в качестве депутата Госдумы. Возможно то, что социальные направления остались за Вадимом Андреевым связано с тем, что он каким-то образом будет помогать координировать деятельность административного ресурса в пользу ЕР. В целом внутриполитический блок в администрации области, действительно, достаточно слабый. Он требует укрепления».

Евгений Чернов