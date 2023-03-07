Уроженке Тольятти предъявлено обвинение в уклонении от налогов на 311 млн рублей

Уроженке Тольятти, блогеру Валерии Чекалиной (урожденной Феопентовой), известной в сети под псевдонимом Лерчек, предъявлено обвинение в уклонении от налогов на сумму 311 млн руб (ч. 2 ст. 198 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура Москвы в своем телеграм-канале.

Мужу блогера Артему Чекалину предъявлено обвинение в пособничестве в уклонении физического лица от уплаты налогов (ч. 5 ст. 33, ч.2 ст. 198 УК РФ). Следствие полагает, что в 2020–2022 годах блогер уклонилась от уплаты налогов на сумму 311 млн руб. через схему с упрощенной системой налогообложения. По данным СКР, женщина применяла упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов 150 млн руб. ежегодно, однако получила доход «в существенно большем размере».

Расследование уголовного дела, а также фактическое возмещение ущерба, причиненного бюджетной системе России, находятся на контроле в прокуратуре Москвы. С супругов Чекалиных взята подписка о невыезде.

Андрей Сазонов